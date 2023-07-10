تراجع تجهيز منظومة الطاقة الكهربائية بسبب انحسار امدادات الغاز

ارتفاع درجات الحرارة الى نصف درجة الغليان في مدينة البصرة يضرب الوعود الحكومية بعرض الحائط على الرغم من التصريحات التي تؤكد بان هذا الصيف سيختلف عن بقية السنوات في ساعات التجهيز لكن البداية كانت صعبة على البصريين في ظل انقطاع مستمر للكهرباء وتغيير ساعات التجهيز.تراجع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية يعود الى قطع امدادات الغاز من ايران بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة على الرغم من وضع وزارة الكهرباء تلك الاموال في المصرف العراقي لكن العقوبات الاميركية المفروضة على المصارف الايرانية تمنع تحويل هذه الاموال.