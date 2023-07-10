الاعتداء على مواطنين حاولوا تقديم شكوى على اصحاب المولدات

خرجوا ليحتجوا على قطع الكهرباء من قبل اصحاب المولدات عند منفذي القانون، ليعتدوا عليهم بدل استقبال شكواهم، احد عشر منتسبا بمركز شرطة السيدية اقدموا على ضرب مواطنين من اهالي المنطقة الذين وثقوا الحادثة بهواتفهم المحمولة ورووا بقية التفاصيل.ويقول اهالي المنطقة ان واجب الشرطة هو حمايتهم لا الاعتداء عليهم، مطالبين بمحاسبة كل من تسبب بهذا الفعل المستهجن.وسبب تردي واقع الكهرباء في بغداد مؤخرا صدامات بين الاهالي واصحاب المولدات، ليعزو مواطنون الامر لتنصل الحكومة عن وعودها وتركهم تحت رحمة اصحاب المولدات الذين تخلت عنهم الحكومة ايضا رغم انخفاض ساعات التجهيز.