الديوانية..التجارة تفتتح مركزا تسويقيا لبيع المواد الغذائية

تحاول الحكومة العراقية التخفيف عن كاهل المواطنين، من شريحة الفقراء بتوزيع سلة غذائية إضافية مجانية، الى العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية، كما قامت وزارة التجارة بفتح منافذ لبيع المواد الغذائية في اغلب المحافظات، من اجل السيطرة على ارتفاع اسعار المواد الغذائية.مواطنون من الطبقة العاملة والمسجلين في شبكة الرعاية الاجتماعية، يطالبون باستمرار دعم السلة الغذائية المجانية من قبل وزارة التجارة، والتي أغنتهم عن شراء بعض المواد الأساسية من الأسواق المحلية.