مفوضية الانتخابات تعلن إكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات

جاهزون لإجراء الانتخابات ونملك كل وسائل انجاحها هكذا يرى المعنيون في مفوضيه الانتخابات في النجف في أول نشاطاتها لحث الناخبين على تحديث بياناتهم.وتنقسم اراء الاهالي بين مؤيد ومتردد للذهاب إلى الانتخابات لكنهم يجمعون على ضرورتها لأي إصلاح.وفيما يشكل البعض على مفوضية الانتخابات اجراءها عمليه تحديث البيانات في هذا الصيف الحار يتوقع البعض اقبالا على الانتخابات بسبب الحاجه إلى التغيير.