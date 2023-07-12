امتحانات السادس الاعدادي: ظروف صعبة يعيشها الطلبة.. انقطاع الكهرباء وارتفاع الحرارة

جاءت امتحانات السادس الاعدادي هذا العام متزامنة مع انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة، هذه المشاكل اضيف لها صعوبة الاسئلة ما أثار امتعاض الطلبة.



عند أبواب المراكز الامتحانية تجلس أمهات الطلبة.. قلق وترقب ودعاء طوال ساعتي الامتحان، تتبعها شكوى بالنيابة عن الأبناء تمثلت بصعوبة الاسئلة وغياب الاجواء الدراسية المثالية، على حد تعبيرهن.



وفي الوقت الذي يسعى البعض من الطلبة لتحقيق درجة النجاح على أقل تقدير، درجات الحرارة في العراق تسابقت معهم لتلامس الخمسين درجة مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال مازاد من حجم الضغوطات عليهم أكثر فأكثر.