رغم الوعود بحلها.. العراقيون يعيشون أجواء لاهبة بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

تعددت الحكومات والأزمة واحدة، هكذا يصف العراقيون مشكلة نقص ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي ، رغم إنفاق أكثر من ثمانين مليار دولار على القطاع وتوجه السلطات إلى التعاقد مع الشركات العالمية.مذكرات تفاهم وعقود إنشاء محطات واتفاقات لربط كهربائي خليجي، تصريحات رنانة وتحركات بينت بان العراق سيتحول الى جنة لكن الواقع يحاكي جحيم، خمسون درجة مئوية لم تبق عقلا لدى العراقيين لكي يستوعبوا حجم الازمة التي بات يبدو حلها بعيد المنال.العراق الذي يحتاج من 25 الى 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتشغيل محطاته الانتاجية، ويخسر سنويا نحو 40 مليار دولار بسبب نقص إنتاج الطاقة، ينفي مختصون فيه وجود حل في الأمد القريب، ما لم يتم تطوير انتاجه المحلي من خلال انشاء محطات توليد جديدة والعمل على استثمار الغاز المصاحب والطبيعي، ويحتاج المنزل المتوسط الى 10 أمبيرات من الطاقة لتشغيل الأجهزة الأساسية مثل الثلاجات والمراوح، وبحسبة بسيطة في المعدل التقديري يصرف العراقيون مليار دولار شهرياً لشراء الطاقة باحتساب أن هناك 10 ملايين منزل يصرف كل منها 100 دولار فقط شهريا، أي إن ما يصرفه العراقيون على المولدات خلال عامين فقط كفيل بحل مشكلة الكهرباء في جميع البلاد.وفي الايام الاخيرة أبدى مواطنون استياءهم من عودة مسلسل انقطاع التيار تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، ليصبح كالإشارة الضوئية التي لاتلبث سوى دقائق معدودة حتى تعاود الاختفاء فيما تجاوز سعر الامبير الواحد 15 ألف دينار اي عشرة دولارات فيما تتقاضى مناطق اخرى خمسة وعشرين الف دينار اي ثمانية عشر دولارا للامبير الواحد.