الديوانية: وقفة لأصحاب المهن الصناعية احتجاجا على نقص الخدمات

اصحاب المهن الصناعية ينظمون وقفة احتجاجية، بسبب نقص الخدمات وانقطاع الماء والكهرباء في الحي الصناعي، مهددين بالإضراب العام، في حال لم تستجب الحكومة المحلية لمطالبهم.محافظ الديوانية وعد بتقديم خدمات آنية من فتح للشوارع ورفع النفايات والاتربة، فيما رمى تقصير الخدمات على الشركة المنفذة لمشروع المجاري الذي عطل جميع الاعمال، وأشار الى ان الحي الصناعي مدرج ضمن المشاريع التي ستنجز هذا العام.