البصرة.. ارتفاع حاد في اسعار اللحوم والاسماك بسبب منع دخول المواشي

مربو المواشي والجزارون في البصرة يواجهون صعوبات وصفوها بالمعقدة بعد قرارات الجهات الصحية والامنية بمنع دخول المواشي إلى المحافظة ومحاسبة المخالفين نظراً لانتشار مرض الحمى النزفية، هذه الاجراءات تسببت بارتفاع كبير في اسعار اللحوم اضافة الى حرمان الاف العوائل من مصادر رزقها.ارتفاع الاسعار لم يقتصر على اللحوم الحمراء فقط بل طال سوق السمك وازدادت الاسعار بشكل سريع دون السيطرة او معالجة نقاط الخلل من الجهات التي امرت بغلق المدينة امام ادخال المواشي.