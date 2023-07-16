امام مبنى وزارة التعليم العالي في بغداد، طلبة المجموعة الطبية يتظاهرون من اجل الغاء شرط النجاح الذي وضعته الوزارة لتقويم الامتحانات النهائية في الجامعات الحكومية والاهلية، حيث عده البعض سببا في رسوبهم.توسيع رقعة الاحتجاج وتحويله الى اعتصام مفتوح، هذا ما اكده المتظاهرون في حال عدم الاستجابة من قبل الوزارة.