بالفيديو: استرداد مبالغ مالية وعقارات تم الاستيلاء عليها في محافظات عدة ‎

تحركات شرعت بها هيئة النزاهة عقب منحها الضوء الأخضر من قبل الحكومة، آخرها استعادة 3980 عقارا تم الاستيلاء عليها في النجف، واسترداد جزء من أموال مدير هيئة التقاعد السابق في الانبار والتي بلغت 5 ملايين دولار.اضافة الى سيارتين فارهتين تبلغ قيمة كل واحدة منهما عشرات الآلاف من الدولاراتوضع شارة الحجز على أموال المعاون الفني لمحافظ بغداد التي بلغت 5 ملايين دولارفيما استردت الهيئة أكثر من 309 مليارات و58 مليون ديناروتسعة عقارات احدها بقيمة 500 الف دولار اميركيمنذ الاول من تشرين الثاني الماضي ولغاية نيسان من العام الحاليفيما منعت هدر أكثر من 58 مليارا و623 مليون دينار في المدة نفسهاناهيك عن اوامر قبض دولية بحق متهمين هاربين خارج البلاد بلغت 10 أوامرالى جانب تقديم 3 طلبات للمساعدة القانونية المتعلقة بحجز الأموال المهربة خارج البلاد