البيت التشريعي يعتزم تشكيل وفد للضغط على تركيا لزيادة حصة الماء

الحديث عن ازمة المياه يتصاعد في مجلس النواب مع تزايد معاناة العديد من مدن ومناطق البلد بسبب النقص الحاد في مناسيب المياه .. لجنتا العلاقات الخارجية والمياه والزراعة النيابيتان تعتزمان تشكيل وفد برلماني للضعط على برلمان تركيا بغية التأثير على حكومة انقرة لاطلاق حصة العراق المائية.نواب المدن المتضررة من ازمة المياه لوحوا مرار وتكرارا باستضافة رئيس الوزراء ووزيري الموارد المائية والخارجية ، لوضع التدابير اللازمة لاحتواء خطر الجفاف القاتل .تأثيرات الازمة بدت واضحة في النظام البيئي وعلى مربي المواشي والمزارعين مما أجبر كثيرين منهم على مغادرة قراهم والنزوح إلى اماكن اخرى ، بحثاً عن مياه صالحة للاستعمال .