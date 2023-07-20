اهالي الكريعات يشكون من انقطاع الماء منذ ثلاثة اشهر

في منطقة تقع على ضفاف نهر دجلة، يتراكض رجالها و نساؤها خلف التناكرسعياً للحصول على الماء ومنذ ثلاثة اشهر او اكثر وحتى الان يستمر جفاف الصنابير وتتواصل معها معاناة الساكنين.ورغم توجه اهالي المنطقة لتقديم شكواهم الى الجهات المعنية إلا ان الحال لم يتغير وربما يستمر طويلاً خاصة مع عدم جدية الدوائر المختصة للتحرك ووضع المعالجات اللازمة.ولا يختلف حال منطقة الكريعات عن غيرها في اغلب مناطق العاصمة الا ان اكثر ما يثير غضب الاهالي هو النهر الذي يجري بجوارهم لكن ماءه بالنسبة لهم بعيد المنال.