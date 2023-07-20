بغداد.. غلق جزئي وتلكؤ في صيانة الجسور يتسببان بزحامات

نأسف لازعاجكم نعمل لخدمتكم عبارة كتبت مع بدء العمل في جسر الجادرية الذي اهمل كثيرا في الفترات السابقة.. بطء العمل اثار امتعاض سائقي المركبات لما سببه القطع من زحامات مرورية في اوقات الدوام الرسمي.وفي مكان ليس بالبعيد حيث مجسر حي العامل الذي اغلق هو الاخر بشكل جزئي لاغراض الصيانة لكن هنا لاتوجد اي مظاهر للعمل رغم وجود مخاطر كبيرة بسبب خروج الروابط الحديدة عن الخدمة سريعا مسببة اضرارا جسيمة في المركبات.