بالفيديو: العراق وايران يتبادلان رفات 26 عسكريا فقدوا في حرب الثمانينيات

استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وإيران أجرت شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة تبادل رفات ستة وعشرين عسكريا فقدوا في حرب الثمانينيات من القرن الماضي، بينهم ثمانية من الجيش العراقي مجهولو الهوية، عملية التبادل تمت عبر منفذ الشلامجة الحدوي.من جانبه اكد مسؤول ملف المفقودين الايرانيين ان بلاده تسلمت اكثر من خمس واربعين الف رفات وان الاعداد المتبقية هي اقل من الفين، فيما تبقى الجهود مستمرة للبحث عن مصير اكثر من خمسين الف عسكري عراقي مفقود في ايران، وفقا لاحصاءات عراقية رسمية.