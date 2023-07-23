المحتجون يطالبون المجتمع الدولي بمواقف جادة تجاه عمليات حرق المصحف الشريف

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نظّم المئات من المحتجين تظاهرة حاشدة امام احدى بوابات المنطقة الخضراء، منددين بحرق المصحف الشريف وطالبوا المجتمع الدولي بمواقف مثيلة لتلك التي قدّمها العراقيون من اجل ضمان عدم تكرار تلك الافعال العدائية.