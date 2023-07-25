تذبذب واضح تشهده السوق العراقية ومطالبات بتحرك اكبر

منذ بدء البنك المركزي بالعمل في المنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي سويفت وذلك قبل نحو سبعة أشهر لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على الأمر في الأسواق الموازية ولا يزال سعر الصرف يسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسعر الرسمي رغم إقرار الموازنة العامة للبلاد وبيع البنك المركزي لما يزيد على مئتي مليون دولار يوميا.وتشهد السوق المصرفية في العراق حالة من الاضطراب غير المسبوق بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن عزل اربعة عشر بنكا عراقيا ثبت تورطها في عمليات تحويل الدولار الأمريكي الى خارج البلاد. ويرى مختصون أن ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الدينار مؤخرا، يعد إجراء طبيعيا بعد عزل عدد من البنوك الوطنية وحرمانها من التعامل بالعملة الأمريكية ما تسببب بزيادة الطلب عليها. وتمثل البنوك الاربعة عشر التي تم حظرها من التعامل بالدولار نسبة خمسة وثلاثين بالمئة من البنوك الوطنية.وتبلغ تحويلات الدولار يوميا في البنوك العراقية ما بين مئة وثمانين ومئتي مليون دولار وهي معدلات طبيعية لتوفير السيولة وتمويل احتياجات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية.