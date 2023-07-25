مطالبات بفتح طريق الهندية المغلق منذ اكثر من 20 عاما

مغلق بالكتل الكونكريتية منذ اكثر من عشرين عاما شارع الهندية المحاذي لنهر دجلة وسط بغداد، والذي يختصر الطريق المار بثلاثة تقاطعات مرورية شديدة الزحام في اوقات الذروة.مواطنون يقولون ان هذا الطريق اغلق لاسباب يعتقد انها امنية بسبب وجود قصر السلام محل اقامة رئيس الجمهورية وعدد من المقار الحزبية القريبة منه فيما طالب سائقو المركبات بفتحه باسرع وقت ممكن.