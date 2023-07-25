أشعل فتيل فرنه إيذانا ببدء عمل يستمر لأثنتي عشرة ساعة طيلة اليوم الواحد...سرمد البالغ من العمر ثلاثين عاما يصارع الخمسين درجة في شهر تموز اللاهب، وهو يلتقط أرغفة الخبز من داخل الفرنن، فحرارة العمل، خير من عطر البطالة.تحت لهب جمرة القيظ يجهد الفقراء من اجل كسب اللقمة الحلال لإعالة أسرهم المتعففة وهم ينتشرون في فضاءات ميادين العمل، فمنهم من دفعته قساوة الحياة لحمل أوزان ثقيلة، واخرون يتمنون ارتفاع الحرارة أكثر حتى يبيعوا اعدادا اكبر من قناني المياه.