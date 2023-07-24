موكب الصم والبكم في الديوانية يبعث رسائل انسانية واجتماعية

الصمت ابلغ من الكلام.. في موكب الصم والبكم الذي يبعث برسائل إنسانية واجتماعية… وهنا فعاليات اخرى تدعو للالتزام بالقوانين والحفاظ على البيئة وعدم دفع الرشوة من خلال رفع لافتات تحث على الثقافة القانونية.قيادة شرطة المحافظة من جانبها اعدت خطة امنية لتأمين حماية المواكب الحسينية والجوامع ودور المواطنين، والطرق النيسمية والسيطرات الخارجية، ويشترك في الخطة أكثر من خمسة الاف عنصر أمني.