مسيحيو نينوى النازحين يرفضون العودة الى ديارهم بسبب دمار منازلهم

بعد أن عبثت أذرع الإرهاب الداعشي بمحافظة نينوى ونسيجها الذي ازدان عبر التأريخ بمكوناته المتنوعة وخاصة المكون المسيحي، لا تزال معاناة النزوح ترافق اعداد كبيرة من عوائل هذا المكون .جرائم الارهاب كان ثمنها باهظاً على المسيحيين الذين تحولت دورهم ومناطقهم وكنائسهم إلى خرابٍ وأنقاض جعلتهم عاجزين عن العودة بسبب تلكؤ وتنصل الحكومة عن تعويضهم وإعمار دورهم وتوفير الأرضية الملائمة لعودتهم.