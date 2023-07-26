مواقف السيارات العشوائية..ظاهرة تسود أغلب شوارع بغداد

ليست مجرّد فوضى بصرية تسبّبت بها عجلات جاثمة على الشوارع بطريقة غير شرعية تحت يافطة ما يعرف شعبيا بالكراجات العشوائية، بل هي تحد حقيقي أمام الحياة العصرية التي ينشدها البغداديون وتشويه لمنظر الشوارع.العشرات إن لم تكن المئات من المواقف غير النظامية للعجلات تنتشر على امتداد الطرق العامة والفرعية، ما أدّى الى امتعاض أصحاب المرائب الرسمية، حتى بدأ البعض منهم يفكر بتحويل مرآبه الى مشروع آخر بسبب خسارته المالية.