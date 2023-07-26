جامع النبي يونس ينتظر التأهيل والوعود الحكومية في مهب الريح

معلمٌ ديني متجذرٌ في هوية الموصل الإسلامية، جامع النبي يونس عليه السلام يعاني كغيره من معالم المدينة التي طالتها يد التدمير إبان سيطرة تنظيم داعش، ليصبح أطلالاً تدمع عليه عين الناظر.وعودٌ حكوميةٌ كانت قد اُطلقت بإعمار الجامع وإعادته لسابق عهده الا انها لم تنفّذ، رغم مرور سنوات على تحرير المدينة.