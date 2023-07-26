العشرات يتظاهرون امام البنك المركزي للمطالبة بخفض سعر الصرف

هنا ومن امام مبنى البنك المركزي العراقي تجمع العشرات من المواطنين في تظاهرة احتجاجية مطالبين الجهات المعنية بخفض سعر الدولار.وعلى مقربة من تلك التظاهرات، اصحاب محال بيع الجملة يشكون من تاثيرات ارتفاع الدولار السلبية على حركة التبضع والتي تسببت بكساد الاسواق وانحسار الارزاق وسط مطالبات باحتواء الازمة .