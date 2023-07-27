بالتزامن مع شهر محرم .. إجراءات جديدة للحد من إصابات الحمَّى النزفية

مع تصاعد أعداد إصابات الحمَّى النزفيَّة في البلاد التي وصلت الى 420 إصابة بضمنها 56 وفاة، وجَّهت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة المرض بعدد من الإجراءات الحاسمة والسريعة لتطويق انتشاره، بالتزامن مع شهر محرم الحرام.وتضمنت الاجراءات تغيير نوع المبيد (دلتا مثرين) المستخدم ضد حشرة القراد، مع رفع نسبة التركيز من اثنين ونصف إلى خمسة بالمئة، بهدف زيادة فعاليته، مع استمرار أعمال الرصد والتحري والرش للحظائر والأبقار والجاموس والتغطيس للأغنام والماعز .ومن بين الاجراءات التشديد على منع الذبح العشوائي، وحصره بالمجازر الرسمية المعتمدة. وفي حال عدم توفرها فأن عملية الجرز تتم ضمن مواقع محددة وثابتة تختارها الجهات المختصة، على أن تُرش قبلها باربعة عشر يوماً بالمبيدات، فضلا عن تخصيص أماكن محددة لبيع الماشية سواء كانت داخل المدن أو خارجها وتحت إشراف أجهزة الرقابة البيطرية، مع اتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين وفقاً للمادة السادسة عشر من قانون الصحة الحيوانية .