عائلة الطفلة روان لا تزال تبحث عنها رغم مرور 10 سنوات على خطفها

خطفت من قبل جيرانها قبل اكثر من عشر سنوات، والى هذه اللحظة ما زالت عائلة روان تبحث عن طفلتهم، رغم القاء القبض على اثنين من الخاطفين.ذوو روان ناشدوا وزارة الداخلية والجهات المعنية بخصوص القاء القبض على الخاطف الثالث للعثور على الطفلة بعد بيعها من شخص لاخر بحسب العائلة.