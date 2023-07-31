مواطنو تلكيف: بين حلم العودة لمنازلهم وتحديات المستقبل المجهول

مواطنون من قضاء تلكيف يعيشون في ظروف صعبة ومنذ اعوام في النزوح ولا يستطيعون العودة الى ديارهم بسبب الدمار الذي لحق بالمنازل وعدم وجود فرص العمل.

لم ينج من عمليات التدمير والتهجير التي سببها داعش الارهابي ابان سيطرته على المدينة، فسكانه يأملون العودة الى منازلهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم.



عجلة الاعمار لهذا القضاء جاءت متأخرة ولكنها كانت تسير من دون تلكؤ وهذا ما شجع اغلب الاهالي على العودة لمنازلهم.