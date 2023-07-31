تمدد الحدود الكويتية يهدد بتشريد عشرات العوائل العراقية

نذ سنوات والجانب الكويتي يواصل زحفه باتجاه الحدود العراقية التي رسمت نهاية التسعينيات مما تسبب بضياع عشرات المزارع والاراضي في ناحيتي سفوان وام قصر جنوب مدينة البصرة، نواب عن المحافظة انتقدوا تصرفات قيادة الحدود العراقية التي تمنع عودة المزارعين الى اراضيهم القريبة من الشريط الحدودي والتي هي ضمن الاراضي العراقية كما بينوا.هذه الاراضي لمزارع الطماطم في ناحية سفوان والتي تقدر باكثر من ثمانين مزرعة اصبحت اليوم ارضا جرداء رغم الوثائق الرسمية لدى المزارعين بممارسة مهنة الزراعة فيها الا ان قيادة الحدود العراقية تمنع ذلك بحجة قربها من الحدود الكويتية.