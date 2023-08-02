الكساد والفتور يخيم على الاسواق بسبب تذبذب اسعار الصرف

كساد وفتور في الاسواق بصورة عامة بسبب تاثيرات تذبذب اسعار صرف الدولار التي بانت ملامحها في سوق تجارة السيارات التي تعاني من شلل شبه تام بحسب مواطنين.خبراء المال والاقتصاد اكدوا ان هذه التاثيرات ستظل شاخصة اذا لم يستطع البنك المركزي فرض تسعيرته الرسمية على اسواق بيع العملة والسيطرة على الاسعار في السوق الموازي.