طريق التنمية مشروع اقتصادي قد يصبح ركيزة جديدة للعراق

بعد حقبة زمنية سوداء ادخلت البلاد في دوامة من الازمات، الان يتخذ العراق من طريق التنمية ركيزة اساسية ومستقبلية للاقتصاد والاستثمار، ربط سككي وبري بين الخليج الى الحدود التركية ومنها الى اوربا قد يعزز الموارد الاقتصادية الاخرى غير النفطية.ميناء الفاو قطع شوطا كبيرا نحو الاتمام، ليكون بوابة اخرى لهذا الحراك الاقتصادي المهم في المستقبل القريب.