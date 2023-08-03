الساكنون في تجاوزات شهداء السيدية يطالبون بإيقاف هدم منازلهم

ناشد الساكنون في عشوائيات منطقة شهداء السيدية في بغداد الجهات المعنية للتدخل وإيقاف عمليات الإزالة لمنازلهم التي استحصلوا على استمارات تمليكها منذ سنوات.

تعكس الصورة واقع هؤلاء، الذين يعيشون في منطقة متجاوزة داخل شهداء السيدية. يؤكد الساكنون هنا أنهم استحصلوا على استمارات تمليك هذه الأراضي منذ عدة أعوام لكن آمالهم تبددت مع الوقت حتى صاروا مهددين بالإزالة.

ويطالب الساكنون في هذا المكان بايجاد البديل، خاصة أن اغلبهم من محدودي الدخل والطبقة الفقيرة.



ويعيش اهالي هذه المنطقة واقعاً مريراً نظراً لسوء الواقع الخدمي.