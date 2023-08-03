أسرة فقيرة بلا معيل.. ام بنين وبناتها تعتاش من جيرانها

تركها زوجها مع ثلاث بنات تعاني من الفقر والمرض، امرأة تعيش داخل بيت متهالك وتعتاش على المساعدات التي تأتيها عن طريق جيرانها بسبب ضعف حالتها المادية.





تزوج غيرها وتركها مع ثلاث بنات في هذا البيت المتهالك، امرأة تعاني من الفقر وتعتاش على ما يأتيها من طعام عن طريق الجيران، بسبب عدم قدرتها على العمل بالاضافة الى المرض الذي أفقدها الحركة.



علاج على نفقة الدولة، هذا كل ما تريده هذه المرأة لتسترجع عافيتها التي تمكنها من اعالة بناتها الثلاث.