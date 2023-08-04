استهداف ابراج الطاقة يزيد معاناة المواطنين في صلاح الدين‎

ستة ابراج لنقل الكهرباء فجرت غرب صلاح الدين، مشهد يتكرر بين الحين والآخر حيث تتوالى الهجمات للاطاحة بخطوط نقل الطاقة الأمر الذي يتسبب بانقطاع تام للكهرباء عن بعض المحافظات فيما يتساءل المواطنون عن المستفيد من هذا التخريب.حكومة صلاح الدين المحلية رافقتها القوات الأمنية والهندسة العسكرية للوصول الى مكان الحادث كونه خارج خط الصد العسكري لتؤمن المكان للفرق الهندسية لصيانة تلك الخطوط وما أن تمضي ثمان وأربعون ساعة حتى تنهار مرة أخرى بتفجير جديد.هجمات إرهابية ام جهات مستفيدة حرب تفجير ابراج نقل الكهرباء مسلسل لم تنته اجزاؤه بعد فأزدياد معدل انقطاع التيار الكهربائي يأتي تزامناً مع تكرار حوادث تفجير لخطوط الطاقة.