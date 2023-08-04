لمنع استغلال المواطنين.. حملات رقابية لمراقبة اسعار المواد الغذائية‎

بالتزامن مع شهر محرم الحرام، تواصل وزارة التجارة رقابتها على اسعار المواد الغذائية في الاسواق، من خلال حملات رقابية تمنع استغلال التجار او اصحاب المحال للمواطنين.السلة الغذائية بدورها اسهمت باستقرار اسعار المواد الغذائية بشكل نسبي في .الاسواق رغم ارتفاع سعر صرف الدولار