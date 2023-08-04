الديوانية.. اكثر من ثلاثين قرية هاجر سكانها بسبب الجفاف‎

يعاني اهالي بعض القرى في محافظة الديوانية من شح المياه ما اضطرهم الى الهجرة نحو محافظات اخرى، فيما يواصل بعض المتنفذين تجاوزاتهم على الحصص المائية في المحافظة.





مناظر قاسية وانعدام تام للحياة في قرى البو زياد وال خنيجر وقرى أخرى في قضاء ال بدير في ابعد مكان شرقي الديوانية، فالأهالي هاجروا الى محافظات أخرى بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.



هذه المشاهد من هجرة المزارعين تكررت بأكثر من ثلاثين قرية هاجر نصف سكانها، بسبب الجفاف وتجاوز بعض المتنفذين على الحصص المائية في صدور الأنهر، مما تسبب بعدم وصول الماء اليها، بحسب الجمعيات الفلاحية.