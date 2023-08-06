من أم قصر.. "أبو صلاح" يكشف لـ السومرية الجانب المخفي من معاناتهم

كشف "أبو صلاح" وهو من أهالي ناحية أم قصر بمحافظة البصرة، الجانب المخفي من معاناتهم، على خلفية قضية قرب سكنهم من الشريط الحدودي مع الكويت.

ويقول لـ السومرية، "لم احصل على بيت وبقيت هنا مع 6 عوائل لم تتمكن من الحصول على سكن". للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق..