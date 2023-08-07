نفق الحبيبية .. حفر وتخسفات تثير امتعاض اصحاب المركبات

في طريق يعتبر سريعا لمرور المركبات لكنه في الحقيقة غير ذلك.. نفق بور سعيد او نفق الحبيبية القريب من وزارة النقل يروي المارون عنه قصة زحام تمتد لعدة كيلومترات بسبب الحفر و التخسفات.سائقو المركبات حملوا الجهات المعنية مسؤولية الاضرار التي تلحق بعجلاتهم بسبب غياب الصيانة الدورية لشوارع العاصمة فضلا عن ضياع وقتهم بسبب الزحامات .