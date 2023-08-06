استهداف ابراج الطاقة مع ذروة الصيف يفاقم معاناة المواطنين

الاعمال التخريبية المتكررة لأبراج النقل تضع الكثير من التساؤلات حول التوقيت والاماكن التي يجري فيها استهداف تلك الابراج، في وقت تسعى الحكومة والاجهزة الامنية بمختلف صنوفها الى وضع الخطط الكفيلة لمنع حدوث مثل هكذا اعمال تزيد من معاناة المواطن.وخلال الايام الماضية شهدت محافظة البصرة حريقاً في محطة البكر تسبب بانقطاع تام لمنظومة الكهرباء لساعات في محافظات الوسط والجنوب، فيما شهدت العاصمة وتحديدا في منطقة جميلة اندلاع حريق في احدى المحطات، لكن التحول الخطير الذي دعا المؤسسات العسكرية الى الاستنفار هو الاعمال التخريبية المتتالية لابراج الطاقة في محافظتي صلاح الدين وديالى حيث تعرض الخط الناقل لمحطة صلاح الدين الحرارية - حديثة للاستهداف بعبوات ناسفة ادى الى خروجه عن الخدمة، فيما جرى استهداف احد الابراج الناقلة في صلاح الدين ايضاً بعبوة ناسفة اسفر. كما وتعرض خط نقل الطاقة شرق بغداد - ديالى لعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة استهدفت ابراجه في منطقة خان بني سعد في محافظة ديالى.ومع تزايد العمليات التخريبية التي باتت تؤرق السلطات الحكومية وزادت من التحديات الأمنية ينتظر المواطن استقرار منظومة الطاقة ووضع حلول ملموسة على ارض الواقع تنهي المعاناة المستمرة منذ عشرين عاما .