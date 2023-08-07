مستشفى ابن الخطيب يشهد اعتداءات متكررة على الملاكات الطبية

في منطقة شبه نائية تستقبل الحالات المرضية الحرجة من المصابين بأمراض كورونا والحمى النزفية وغيرهما، يتعرض منتسبو مستشفى ابن الخطيب الحكومي لسلسلة إعتداءات بين حين واخر ما أضطر ملاكاته الطبية للخروج بوقفة احتجاجية.منذ سنوات والمستشفى يواجه عددا من التحديات الأمنية فهو يعاني من قلة عناصر الامن وضعف في تطبيق القانون الخاص بحماية الملاكات الطبية الذي شرع لكنه لم ينفذ لغاية ألان على حد قولهم.