الطفل "حيدر" يتعرض لشتى انواع التعذيب على يد زوجة ابيه

بشتى انواع ادوات التعذيب وصولا لرميه من سطح المنزل، الطفل حيدر يعنف من قبل زوجة والده لمدة اربعة اشهر متتالية، ليرقد الان داخل ردهة الانعاش بمشفى الجملة العصبية ، والقصة على لسان جده.والدته التي تقول بانها رفعت دعوى قضائية ضد طليقها وزوجته، طالبت بانزال اقصى العقوبات بحقهما كون الجريمة لا تغتفر.موسى الذي وافته المنية وحيدر الذي يرقد في الانعاش وغيرهما المئات من القصص التي لم يسلط الضوء عليها، تحتاج لصحوة ضمير وتحرك انساني لايقافها وردع كل من يحاول القيام بها مستقبلا .