الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد لم تحقق الاهداف المنشودة

الحكومات السابقة والحالية عقدت عشرات الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد واسترداد الاموال من الخارج والتي بلغت ارقاما خيالية ، لكن ليس هناك اي اثر ملموس لتلك الاتفاقيات بحسب نواب .وما يقف في طريق استرداد الاموال المهربة من بعض البلدان الخارجية هو اطماعها بحجم الاموال فضلا عن مطالبتها بجزء منها مقابل التعاون مع البلد.