الديوانية تشكو من تراجع الخدمات الطبية ونقص الادوية

تشكو محافظة الديوانية من تراجع مستوى الخدمات الطبية ونقص الادوية في عموم المستشفيات، فيما اعلنت دائرة صحة المحافظة تشكيل لجان تفتيشية بشأن نقص الادوية.

على مدار السنوات الماضية وحتى الان لم يتحسن واقع الخدمات الصحية في الديوانية، فعدم توفر بعض الادوية والعلاجات هي السمة الابرز في عموم المستشفيات والمراكز الصحية.



دائرة صحة الديوانية من جانبها كشفت عن تشكيل لجان تفتيشية بشأن نقص الادوية، فيما اشارت الى ان تهالك البنى التحتية دفع الوزارة الى المطالبة بسرعة ترميمها، لتقديم خدمات افضل للمواطنين.