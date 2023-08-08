اهمال العمال وغلاء المواد الاولية يتسببان بارتفاع معدلات البطالة

في بلد ماضيه الصناعي اجمل من حاضره حيث كانت خطوط انتاجه تضاهي العديد من الدول الصناعية، توقفت مصانعه لاكثر من عشرين عاما ما تسبب باعداد مهولة من العاطلين والاسباب كثيرة ابرزها الفساد المالي والاداري.الصناعيون يقولون ان ضعف الدعم الحكومي وارتفاع اسعار الصرف فضلا عن الروتين القاتل في دوائر الدولة اسباب كفيلة بهجرة المصانع وتسريح المئات من العمال.