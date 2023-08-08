النجف.. بحيرة هي الاولى من نوعها تعتمد المياه الجوفية

بحيرة هي الأولى من نوعها في منطقة بحر النجف بعد اكمال تصاميمها ستعتمد المياه الجوفية وتوفرها للصيادين والمزارعين عقب الشحة التي اجبرت اغلبهم على ترك عمله.مختصون رحبوا بإي بادرة لتوفير المياه عقب الازمة الاخيرة التي قضت على مايقرب من ثلثي المساحات المزروعة .وبحسب مختصين فان منطقه الفرات الأوسط تحتاج إلى سدود وبحيرات تعوض نقص المياه في نهر الفرات لتوفير مياه للسقي او الزراعة.