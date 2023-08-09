اهمال واضح لشريحة المكفوفين ودعوات سريعة لانصافهم‎.. فيديو

تعاني شريحة المكفوفين في البلاد من الإهمال الواضح وعدم تقديم الدعم الكامل لهم، على الرغم من إدراج فقرة في الدستور تلزم الدولة برعايتهم واستيعابهم.

شريحة المكفوفين، فئة مهمة تتطلب دعماً استثنائياً في البلاد من أجل تمكينهم بالمتاح من الوسائل الحديثة وإعادة دمجهم في المجتمع.



جهود جمعيات المكفوفين تكللت بإدراج المادة الثانية والثلاثين من الدستور، والتي تلزم الدولة برعايتهم واستيعابهم في مؤسسات الدولة ولكن حتى اللحظة لا توجد بوادر على أرض الواقع إلا القليل.