منطقة الدوانم.. نقص كبير في المياه والكهرباء اضافة الى قلة المدارس

في وقت تعيش البلاد اجواء جمرة القيظ، يعاني اهالي منطقة الدوانم من ازمة حادة في المياه ليلجأوا مجبرين على اعتماد الطرق البدائية للحصول على الماء عن طريق حفر الابار، فضلا عن معاناتهم من نقص كبير في الكهرباء.سكان المنطقة والذين يبلغ عددهم حوالي خمس عشرة الف نسمة بحسب قولهم، يواجهون مشكلة اخرى تتعلق بقلة المدارس، اذ توجد هنا مدرسة كرفانية واحدة فقط.