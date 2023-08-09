مكافحة الفساد.. حرب لاستعادة الهاربين ومطالبات بحملة مطلقة تطال جميع الفاسدين

ليس صعباً ان يُكتشف الفساد ويتم ملاحقة المتورطين فيه خاصة مع كثرتهم، لكن ذلك يكمن في طبيعة الإجراءات المتبعة والتي ينبغي لها أن تبتعد عن اغراض اكتساب المرابح السياسية وأن لا يسلط الضوء على فساد دون اخر رغم ان كلاهما يؤدي للضرر ذاته.وبينما يصف البعض الاجراءات المتبعة لمكافحة الفساد بالخطوة الجيدة لتكون امتدادا للتحركات السابقة، غير أن آخرين رأوا أن معالجة الفساد لا تتم من خلال تشكيل الهيئات العليا وإنما من خلال الإرادة السياسية والعمل الجاد والتفكير خارج الصندوق.ويعبر الكثيرون عن رغبتهم بأن يكون ملف مكافحة الفساد مطلقاً ولا يتوقف عند حدود معينة، وأن يحاسب الجميع، مع وجود إجراءات رادعة لمعرفة أين ذهبت الأموال وفي أي جانب تم تبديدها مع ضرورة إطلاع الشارع على كل تلك الخطوات.