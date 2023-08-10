شركة اهلية "وهمية" للقروض تحتال على اكثر من "5 آلاف" مواطن

احتالوا عليهم بحجة توفير قروض مع تسهيلات واجراءات غير موجودة حتى في المصارف الحكومية، ومن ثم اخذ مبالغ مالية منهم بحجة اجور للمعاملة، والنتيجة لا استلام للقروض ولا لأموالهم.اما عدد المقترضين الكلي فقد فاق الخمسة الاف شخص بحسب قولهم اغلبهم من الطبقة الفقيرة، اتخذوا من القروض فرصة للخلاص من واقعهم الصعب.