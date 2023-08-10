الكوفة يتصدر أقضية العراق بالتجاوزات.. 57 ألف دار سكنية "مخالف"

سبعة وخمسون الف دار بنيت تجاوزا في مدينة الكوفة ما يجعلها تتصدر اقضيه العراق بحجم التجاوزات، امر دفع مدير البلدية الى الإقرار بالعجز عن تقديم الخدمات لمدينة تبلغ تجاوزاتها ضعفي سكانها.ساكنو التجاوزات اكدوا ان لجوءهم الى العيش في المناطق العشوائية سببه الكلفة العالية للوحدات السكنية الرسمية، وعدم قدرتهم على شرائها.ويشبه البعض السكن العشوائي بالهروب من الرمضاء للنار، فيما تقر الجهات المعنية بصعوبة توفير الخدمات للمدينة بسبب الكم الهائل من التجاوزات.