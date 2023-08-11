امتعاض شعبي من حركة الاعمار تزامنا مع الزيارة الاربعينية





اثارت حركة صيانة الطرق في محافظة النجف سخط الاهالي بسبب تزامنها مع زيارة الاربعينية ، فيما اعدت مديرية المرور خطة لتنظيم حركة المرور في المحافظة.

حركة اعمار واسعة تشهدها النجف شملت معظم الطرق لاسيما شارع نجف - كربلاء تزامنا مع زيارتي عاشوراء والاربعينية وهذا ما اثار سخط الاهالي لما تسببه من زحامات مرورية مضاعفة.



مديرية مرور المحافظة أعلنت خطتها لتنظيم حركة المرور قبيل زيارة الاربعين مطالبة المواطنين بتحمل العبء بشكل مؤقت لحين اكتمال اصلاح هذا الطريق الحيوي.