وصفات مبهمة بين الطبيب والصيدلاني.. يدفع ثمنها المريض

تحالف الطبيب المختص مع الصيدلاني في كتابة الوصفة الطبية امر اثقل كاهل المريض في ظل انعدام الرقابة الحقيقية التي تحمي المريض.

تحالفٌ مبرمٌ بين الطبيب المختص والصيدلاني في كتابة الوصفة الطبية، والذي وإن كنا لا نعلم بنوده الا إننا نعرف وبكل وضوح آثاره السلبية التي تثقل كاهل المريض



طلاسم غير مفهومة بكل لغات المعمورة إلا لكاتبها الطبيب وقارئها الصيدلاني، في وقت غاب دور المؤسسات الرقابية لحماية المواطن من تلك الممارسات.