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وصفات مبهمة بين الطبيب والصيدلاني.. يدفع ثمنها المريض

بالفيديو

2023-08-11 | 03:00
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وصفات مبهمة بين الطبيب والصيدلاني.. يدفع ثمنها المريض

المصدر:
السومرية
271 مشاهدة

تحالف الطبيب المختص مع الصيدلاني في كتابة الوصفة الطبية امر اثقل كاهل المريض في ظل انعدام الرقابة الحقيقية التي تحمي المريض.

تحالفٌ مبرمٌ بين الطبيب المختص والصيدلاني في كتابة الوصفة الطبية، والذي وإن كنا لا نعلم بنوده الا إننا نعرف وبكل وضوح آثاره السلبية التي تثقل كاهل المريض

طلاسم غير مفهومة بكل لغات المعمورة إلا لكاتبها الطبيب وقارئها الصيدلاني، في وقت غاب دور المؤسسات الرقابية لحماية المواطن من تلك الممارسات.
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